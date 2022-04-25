Şemmedi güreşlerinde DAÜ birinci

Güreş Rauf Denktaş Büyükler Ligi’ne dahil Mehmet Şemmedi Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi birinciliği kazandı.

Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda 24 Nisan 2022 Pazar günü yapılan müsabakalar, büyük çekişmelere sahne oldu.

Müsabakalar sonunda Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne birincilik kupasını, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznaca rverdi. Dereceye giren güreşçilere de madalya verildi.

Takım klasmanı:



1- DoğuAkdenizÜniversitesi 225 Puan

2- YDÜ 200 Puan

3- BüyükkonukİsmetAtlıSporKulübü 102 Puan



SIKLETLERINDE ILK ÜÇ DERECEYE GIREN GÜREŞÇILER:

57 Kg.

1- Ahmet Keleş LaptaTürkBirliği

2- İsmail Kurşun DAÜ

3- ŞevketRado YDÜ

61 Kg.

1- Rozy Murat DAÜ

2- Ali Kurşun BİASK

3- BatıkanArpalıklı YDÜ

65 Kg.

1- MertTezcan DAÜ

2- Yiğit Akal YDÜ

3- BerkeKehan BİASK

70 Kg.

1- MuzafferMazmetalinov DAÜ

2- ZekiDemir BİASK

3- MelihcanÇiçek YDÜ

74 Kg.

1- OkanKırdağ DAÜ

2- ArifKondoz YDÜ

79 Kg.

1- HüseyinTokdemir YDÜ

2- Adnan Özcevher DAÜ

3- İsmail Arslan BİASK

86 Kg.

1- Malik Homak DAÜ

2- BatuhanGören YDÜ

3- EfeYetimoğlu YDÜ



92 Kg.

1- YunusEmreKayışkanat YDÜ

2- FurkanSönmez DAÜ

3- Murat Şehzade Ottoman



97 Kg.

1- HazarŞakar YDÜ

2- BahadırÖzcan BİASK

3- HalitBayrakçı DAÜ



125 Kg.

1- MertBüyüköztürk DAÜ

2- BertuTekakpınar YDÜ

3- Derda Torun DAÜ



