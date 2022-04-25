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Şemmedi güreşlerinde DAÜ birinci

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Şemmedi güreşlerinde DAÜ birinci
Güreş Rauf Denktaş Büyükler Ligi’ne dahil Mehmet Şemmedi Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi birinciliği kazandı.
Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda 24 Nisan 2022 Pazar günü yapılan müsabakalar, büyük çekişmelere sahne oldu.
Müsabakalar sonunda Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne birincilik kupasını, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznaca rverdi. Dereceye giren güreşçilere de madalya verildi.  
Takım klasmanı:
 
1- DoğuAkdenizÜniversitesi       225 Puan
2- YDÜ  200 Puan
3- BüyükkonukİsmetAtlıSporKulübü      102 Puan
 
SIKLETLERINDE ILK ÜÇ DERECEYE GIREN GÜREŞÇILER:
57 Kg.
1-            Ahmet Keleş     LaptaTürkBirliği
2-            İsmail Kurşun    DAÜ
3-            ŞevketRado       YDÜ
61 Kg.
1-            Rozy Murat        DAÜ
2-            Ali Kurşun           BİASK
3-            BatıkanArpalıklı                YDÜ
65 Kg.
1-            MertTezcan       DAÜ
2-            Yiğit Akal             YDÜ
3-            BerkeKehan      BİASK
70 Kg.
1-            MuzafferMazmetalinov               DAÜ
2-            ZekiDemir           BİASK
3-            MelihcanÇiçek  YDÜ
74 Kg.
1-            OkanKırdağ        DAÜ
2-            ArifKondoz         YDÜ
79 Kg.
1-            HüseyinTokdemir           YDÜ
2-            Adnan Özcevher             DAÜ
3-            İsmail Arslan      BİASK
86 Kg.
1-            Malik Homak     DAÜ
2-            BatuhanGören YDÜ
3-            EfeYetimoğlu    YDÜ
 
92 Kg.
1-            YunusEmreKayışkanat  YDÜ
2-            FurkanSönmez DAÜ
3-            Murat Şehzade                Ottoman
 
97 Kg.
1-            HazarŞakar         YDÜ
2-            BahadırÖzcan    BİASK
3-            HalitBayrakçı      DAÜ
 
125 Kg.
1-            MertBüyüköztürk           DAÜ
2-            BertuTekakpınar             YDÜ
3-            Derda Torun      DAÜ
 
 
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