Sedef Nergiz, Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası’nda 75 kg’da 2. oldu

Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası’nda 75 kg’da yarışan Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencisi Sedef Nergiz, Avrupa 2’ncisi oldu.
Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden verilen bilgiye göre, Nergiz, 19-31 Temmuz’da Romanya’da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.
Okulun açıklamasında, KKTC’yi ve okulunu başarıyla temsil eden Sedef Nergiz ve antrenörü tebrik edildi.
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