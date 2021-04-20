Sapsızoğlu: Hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız

“Sporumuza köprü ol” projesi ile tedarik ettiği cimnastik aletleri, kullanılmaya başlanırken, Hasan Sapsızoğlu, “Projemiz kapsamında aldığımız destekler yardımı ile hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonunun, “Sporumuza köprü ol” projesi ile tedarik ettiği cimnastik aletleri, kullanılmaya başlandı.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, aletlerin kullanılmaya başlanması sonrasındayaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sporumuza köprü ol projemize verilen destekler sayesinde federasyon binamızda ve kulüplerimizin kullanımına verilecek olan altyapı yardımcı malzemelerine kavuştuk.

Uzun bekleyiş sonunda aletlerimize kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız

“Sporumuza köprü ol” projemiz kapsamında aldığımız destekler yardımı ile tedarik ettiğimiz malzemeleri Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonumuza kurduk. Bu malzemeler sayesinde hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız.”

