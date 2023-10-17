banner913
banner932
Devler sahne alacak
Devler sahne alacak
13 0
“Azerbaycan ile ilişkiler bambaşka bir boyuta taşınacak”
“Azerbaycan ile ilişkiler bambaşka bir boyuta taşınacak”
23 0
 
Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nı Bilgimer’ler kazandı
Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nı Bilgimer’ler kazandı
21 0
Cihangir, Kartal’ı avladı
Cihangir, Kartal’ı avladı
25 0
Gönyeli, Geçitkale'yi dörtledi
Gönyeli, Geçitkale'yi dörtledi
62 0
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
21 0
Gazze’ye ölüm ablukası
Gazze’ye ölüm ablukası
28 0
banner964

Şampiyonlarımız için bir söz de spor yazarlarından

banner476

banner974
Şampiyonlarımız için bir söz de spor yazarlarından
banner971
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği ve 22 Ekim Pazar günü koşulacak Ülker Lefkoşa Maratonu’na bir önemli destek de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nden (KTSYD) geldi.
Şampiyonlarımızın adlarını yaşatmak ve Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkeye kazandırmak için Atletizm Federasyonu ile iş birliğinde yapılacak maratona kayıt yaptıran KTSYD heyeti,  Lefkoşa Türk Belediyesi önünde buluştu.
KTSYD Başkanı Necati Özsoy, anlamlı organizasyona dernek olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da destek verdiklerini ifade ederken, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, her maratonda spor yazarlarını yanlarında görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.