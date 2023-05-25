Sakallı ve Kıral ödüllendirildiler

22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerine verildi. Merkez Lefkoşa’da dün gece yapılan ödül gecesinde eski spor müdürümüz Soydan Sakallı ile spor muhabiri Hüseyin Kıral ödül aldılar.

Soydan Sakallı Spor Basın Ödülü, Hüseyin Kıral ise Spor Basınına Hizmet Ödülü’ne layık görüldüler.

