Ruso erkekleri, Türkiye dördüncüsü

KKTC Cimnastik Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde ülke tarihinde ve cimnastikte ilk olarak Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenen Okullar arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katıldı.

Ortaokullar arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılanŞhtHüseyin RusoOrtaokulu takımımızdan büyük başarı geldi.Müdür Ergin Mazharoğlu’nun kafile başkanlığında,Beden Eğitimi öğretmeni Nagihan Zekai’nin sorumluluğunda, Mehmet Karsu, Nuri Serik Albayrak ve Poyraz Kartopu’dan oluşan Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu Erkek Takımı Türkiye dördüncüsü oldu.

Murat Cantaş Cimnastik Salonunda yapılan yarışmada toplamda 18.667 puan alan ŞhtHüseyin Ruso OrtaokuluErkek CimnastikTakımı önemli bir başarıya imza attı.



