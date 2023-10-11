Renkli kuşak sınavları yapıldı

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 126. Taekwondo Renkli Kuşak sınavları Pazar günü Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı .

Sınavda başarılı olanlar yeni kemerlerini 17 Ekim Salı Günü Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak olan törenle alacaklar.

Teknik komite, imtihan komitesi,ve hakem komitesi temsilcileri Siyah kuşaklı hocalar tarafından yapılan sınavların sonuçları alttadır.

8.GIP SARI KUŞAK KAZANANLAR

Bekir BaybovSov, Azat Emin Janov, Doğuhan Selmanoğluları, Çağıl İnançoğlu, SoraiyeBahaduri

7.GIP SARI YEŞİL KUŞAK KAZANANLAR

Miray Öztemiz, Leyla Zeynep Akfırat

6.GIP YEŞİL KUŞAK KAZANANLAR

Mustafa Hüseyin, Nihan Özoğlu, Sümeyye Eylül Akfırat, Utku Kavin Yeleğen, TuvanaYeleğen, Doğu Göktürk Yeleğen, Şiyar Ayaz Güngör, Yağız Sarıkurt, Yağız Arkın Akalın, Karan Arkın Akalın, Boran Niyazi Dinçkuyucu, Baran İlhan Dinçkuyucu, Mustafa Zana Bayram, Ali Efe Günay, Emine Şahin

5.GIP YEŞİL MAVİ KUŞAK KAZANANLAR

Şevin Berfin Güngör, Eda Kayalar

4.GIP MAVİ KUŞAK KAZANANLAR

Anelia Belen, Hayriye Yetek

2.GIP KIRMIZI KUŞAK KAZANANLAR

Zeynep VeraEyice, Ali Arpacıoğlu, Zeliha Arpacıoğlu, Öncel Alyanak, Zeynep Kürekçi, Hira Kürekçi

1.GIP KIRMIZI SİYAH KUŞAK KAZANANLAR

DariaShymushevska, Miray Mafratoğlu

