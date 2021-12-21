PUBG’de şampiyon ODTÜ

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen E-Spor PUBG Turnuvası’nda şampiyon Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) takımı “ODTÜ KKK ESPOR”oldu

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen ve sponsorluğunu KKÜSF İletişim Sponsoru Capital Radyolar Grubu’nun yaptığı E-Spor PUBG Turnuvası’nda şampiyon Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) oldu.

13 takımın mücadele ettiği ve üç gün süren karşılaşmalar sonucunda turnuvaya “ODTÜ KKK ESPOR” adıyla katılan ODTÜ oyuncuları şampiyon oldu. İkincilik Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) adına turnuvaya katılan “EMU Warriors DAÜ” olurken, üçüncülük de yine DAÜ adına turnuvaya katılan “IZI2win DAÜ” takımının oldu. Turnuvanın yıldız oyuncusu ODTÜ adına oynayan “EASTWUXXYFPS” oldu.

Turnuva üç gün boyunca YouTube’da Nimo TV üzerinden canlı yayınlanırken, mücadelelerin anlatımını Tuna Serdar yaptı. Maçlar Erangel, Miramar ve Sanhok haritalarında oynandı.

Kır: “Dünyada bu tür oyunlara ilgi arttı”

Ülkede ilk kez düzenlenen E-Spor PUBG Turnuvası ile ilgili konuşan Genel Sekreter Cemal Kır turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür etti.

E-Spor branşında ilk kez böylesi bir turnuvanın ülkede organize edildiğinin altını çizen Kır, “İlk kez organize edilmesine rağmen başarıyla atlatılan bir turnuva oldu. Bundan sonraki süreçte eksiklerimizi de gidererek daha kusursuz bir E-Spor müsabakası gerçekleştireceğimize eminim.”dedi.

Dünyanın dijitalleştiği bu dönemde konsol oyunu ve bilgisayar oyunlarının da çok önemli bir ivme kazandığını kaydeden Kır, “Özellikle pandemi döneminde dünyanın eve kapandığı süreçte bu tür oyunlara olan ilgi daha da arttı.

Bu alanda da çok başarılı oyuncuların olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Dilerim uluslararası anlamda da takımlar ve oyuncuları parlatır dünya piyasasına sunarız.”dedi.

