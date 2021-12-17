Özgüren kabri başında anılacak

Spor basınının önemli isimlerinden, 2018 yılında aramızdan ayrılan Raif Özgüren ölümünün üçüncü yılında kabri başında anılacak.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetimlerinde görev alan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na uzun yıllar hizmet veren, birçok gazetede görev yapmış bir isim olan Özgüren için anma töreni 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 10.30’da Lefkoşa Kabristanlığında bulunan kabri başında gerçekleştirilecek.

