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Özel çocuklar, Haspolat’ta sporla dolu gün geçirdiler

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Özel çocuklar, Haspolat’ta sporla dolu gün geçirdiler
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Haspolat İlkokulu’nda, Haspolat İlkokulu ve Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu işbirliğinde Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde spor aktiviteleri düzenlendi.
Haspolat İlkokulu müdürü Hatice Kuluma’nın girişimleri ve okul özel eğitim öğretmeni VasfiyeBozat’ın organize ile gerçekleştirilen etkinliklerde Haspolat İlkokulu Beden Eğitimi öğretmeni Erdoğan Emiroğulları 2 okulun öğrencilerine yönelik spor parkuru hazırladı.
Haspolat İlkokulu ve Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerinin birlikte spor yaptıkları etkinlik çocukları mutlu ederken, çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.
 
 
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