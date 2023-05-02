Ortaokullar cimnasikte yarışacak

KKTC Cimnastik Federasyonu faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam ederken, geçtiğimiz yıl ülke tarihinde ilk defa gerçekleştirdiği Ortaokullar arası Cimnasik Müsabakasının ikincisini düzenleyecek.
3 Mayıs Çarşamba günü saat 10:00’da başlayacak olan Ortaokullar arası Cimnasik Müsabakası,KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük CimnastikSalonunda yapılacak.
Geçtiğimiz yıl yapılan Ortaokullar arası Cimnasik Müsabakasında, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu kızlarda ve erkeklerde birinciliği kazanmıştı.
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