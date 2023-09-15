Omaç Başat Turnuvasının Şampiyonu Tribün Kıbrıs

Gönyeli Halı Sahası’nda gerçekleşen Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvasında, Kutlay Malek’in yönettiği final maçında grup maçlarını lider tamamlayan Tribün Kıbrıs, Gelengül Production’ı 9 – 5 mağlup ederek şampiyon oldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası tamamlandı.Gönyeli Halı Sahası’nda gerçekleşen Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvasında, Kutlay Malek’in yönettiği final maçında Tribün Kıbrıs ile Gelengül Production karşılaştılar.Grup maçlarını lider tamamlayan Tribün Kıbrıs, Gelengül Production’ı 9 – 5 mağlup ederek şampiyon oldu.Güzel bir ortamda gerçekleşen final akşamında medya çalışanları 2 hafta boyunca sportif faaliyette buluşma imkanı buldular.Final maçı sonunda konuşma yapan KTSYD Başkanı Necati Özsoy Omaç Başat isminin önemine vurgu yaparak bu turnuvada Onu bir kez daha rahmet ve saygı ile andıklarını, turnuvada mücadele eden medya çalışanlarına ve turnuvaya ilgi gösteren herkese teşekkürlerini iletti.Omaç Başat’ın oğlu Arkın Başat da KTSYD’ne bu turnuvayı düzenledikleri için teşekkürlerini iletti.Tribün Kıbrıs’ta şampiyonluk kupasını spor haber sitesinin sahibi Kamer Sakallı coşkuyla havaya kaldırdı.