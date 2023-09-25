Omaç Başat anısına kırdılar

TaekwondodaOmaç Başat Kırış Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organiza edilen Omaç Başat Kırış Şampiyonası Pazar günü yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Serdar Çakır, Anna Tüysüz ve Şakir Yağızsoydan oluşan hakem heyeti yönetti.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.



BAYANLAR KIRIŞ SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Hayriye Yetek 2. Zeynep VeraEyice 3. Utku Kavin Yeleğen

2.Katagori: 1. Defne Okçu 2. Emine Şahin 3. TuvanaYeleğen

3.Kategori: 1. Şevin Berfin Güngör 2. Zehra Bilge Bayram

4.Kategori: 1. Elif Baştaş 2. Anelia Belen

5.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu 2. Melek Ünver 3. Zehra Bilge Bayram

6.Kategori: 1. Zeynep Keskin 2. Havin Yılaz 3. Zehra Naz Ağan

7.Kategori: 1. Açelya Ergin 2. Cansu Keskin

8.Kategori: 1. DariaShymushevska 2. Zehra Bilge Bayram



ERKEKLER KIRIŞ SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Emrullah Baştaş 2. Sam Norouzi 3. Şiyar Ayaz Güngör

2.Katagori: 1. Ali Arpacıoğlu 2. Ali Efe Günay 3. Yağız Sarıkurt

3.Katagori: 1. Atlas Ersoy 2. Baran İlhan Dinçkuyucu 3. Boran Niyazi Dinçkuyucu

4.Katagori: 1. Yunus Emre Tomak 2. Kerim Karpuz

5.Kategori: 1. Öskay Özel Ramiz 2. Alex Tüysüz

6.Katagori: 1. Tuğra Tığ 2. MohammadY.Jollah

7.Katagori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy 2. Orhan Yorgancıoğlu

8.Katagori: 1. NikitaGordeev 2. Arda Akın Altuntas



