Okçular Zafer Kupası için yarıştı

KKTC Okçuluk Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası gerçekleştirildi. 27 Ağustos 2023 tarihinde 30 Ağustos Zafer Kupası Yarışması KKTC Okçuluk Federasyonu Açık Alanında yapıldı.Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle:süper minik olimpik kız1. Sevi Tunaboyluminik olimpik A kız 1. Alisya Özgüler 2. Miray Erkutminik olimpik A erkek 1. Ayhan Asşehitoğluminik olimpik B erkek 1. Artun Gümüşok 2. Osman FaslıMinik olimpik c kız 1. Sıla Çekirge 2. Hayal Hüsam 3. Mayra KaracaogluMinik olimpik c erkek 1. Azat Yalçın 2. Asrın Harmancıklı 3. Mehmet ŞahlıYıldız olimpik kız 1. Ayça NumanYıldız olimpik erkek 1. Okay Maşera 2. Diren Kuş 3. Ekrem BaşarYıldız makaralı erkek 1. Cemal Ege Lortbüyük olimpik kadın 1. Zeynep Tonga 2. Pervin Çerkezbüyük olimpik erkek 1. Niyazi Aktansoy 2. Mahmut İzanoğlu 3. Muammer Bulancak