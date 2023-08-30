Okçular Zafer Kupası için yarıştı

KKTC Okçuluk Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası gerçekleştirildi. 27 Ağustos 2023 tarihinde 30 Ağustos Zafer Kupası Yarışması KKTC Okçuluk Federasyonu Açık Alanında yapıldı.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle:
süper minik olimpik kız
1. Sevi Tunaboylu minik olimpik A kız 1. Alisya Özgüler 2. Miray Erkut minik olimpik A erkek 1. Ayhan Asşehitoğlu minik olimpik B erkek 1. Artun Gümüşok 2. Osman Faslı Minik olimpik c kız 1. Sıla Çekirge 2. Hayal Hüsam 3. Mayra Karacaoglu Minik olimpik c erkek 1. Azat Yalçın 2. Asrın Harmancıklı 3. Mehmet Şahlı Yıldız olimpik kız 1. Ayça Numan Yıldız olimpik erkek 1. Okay Maşera 2. Diren Kuş 3. Ekrem Başar Yıldız makaralı erkek 1. Cemal Ege Lort büyük olimpik kadın 1. Zeynep Tonga 2. Pervin Çerkez büyük olimpik erkek 1. Niyazi Aktansoy 2. Mahmut İzanoğlu 3. Muammer Bulancak
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