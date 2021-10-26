Oday ve Özberkan rekora attı

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan plak atışları Olimpik Trap ve Olimpik Skeet sezon sonu İskele Kupası müsabakaları gerçekleştirildi.
Lefke Poligonunda yer alan Skeet branşında üstün performans gösteren milli sporcu Salih Oday yine kendisine ait 122 puanlı KKTC rekorunu egale etme başarısını göstererek camianın gururu oldu.
Veteran Erkekler kategorisinde ise usta atıcı Taner Özberkan yine kendisine ait 106 puanlı KKTC rekorunu 107 puanla yeniledi.
BÜYÜK ERKEKLER “A”
1-Ali SOMUNCU (Bellapais A. A. Derneği) 118 Puan – 56 Final
2-Kemal MADENCİOĞLU (Bellapais A. A. Derneği) 121 Puan – 54 Final
3-Salih ODAY (Ferdi) 122 REKOR EGALE – 43 Final
4-Fuat DEMİRKAN (Lefke A.A. Birliği) 117 Puan – 33 Final
5-Özden TUNÇKOL (Lefke A.A. Birliği) 118 Puan – 25 Final
6-Mehmet SABANCI (Boğaztepe A. A. Birliği) 117 Puan – 15 Final
BÜYÜK ERKEKLER “B”
1-Fuat DEMİRKAN (Lefke A.A. Birliği) 117 Puan
2-Hasan UNUZ (Gönyeli A.A.Kulübü) 113 Puan
3-Hüseyin ŞENER (Lefke A. A. Birliği) 112 Puan
GENÇ ERKEKLER
1-İbrahim AKGÜRCÜ (Lefke A. A. Birliği) 110 Puan
2-Cahit SEVEN (Gazimağusa A. A. Birliği) 104 Puan
3-Halil TÜRAY (Doğancı A. A. Birliği) 90 Puan
4-Şener ÖZGÜN (Doğancı A.A. Birliği) 83 Puan
VETERAN ERKEKLER
1-Taner ÖZBERKAN (Girne A. A. Kulübü) 107 Puan REKOR
2-Mehmet MULLAAZİZ (Doğancı A.A. Birliği) 88 Puan
3-Hakkı SOMUNCU (Gönyeli A.A.Birliği) 80 Puan
4-Yaşar ÇİFTGÜL (Doğancı A. A. Birliği) 80 Puan
KADINLAR
1-Neşe GÜRSES (Ferdi) 100 Puan
2-Dilber BAŞAVCI (Doğancı A. A. Birliği) 75 Puan
3-Meral METAY (Girne A. A. Kulübü) 58 Puan
TAKIM
1-BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ - 353 PUAN
Kemal MADENCİOĞLU / Salahi ZAİMOĞLU / Ali SOMUNCU
2-LEFKE AVCILIK ATICILIK BİRLİĞİ - 340 PUAN
Hüseyin ŞENER / Özden TUNÇKOL / Yaşar AKMEN
3-BOĞAZTEPE AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ - 335 PUAN
Mehmet SABANCI / Hasan KUTLU / Hazar YAHAT
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