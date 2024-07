NEU Sports Academy testlerine yoğun ilgi

NEU Sports Academy’nin başlattığı genetik ve fiziksel uygunluk testlerine yoğun ilgi devam ediyor: Başvuru sayısı 450’yi aştı!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin “Profesyonel Destek, Elit Performans” sloganıyla kurduğu NEU Sports Academy’nin başlattığı genetik, fiziksel uygunluk testlerine yoğun ilgi devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez uygulanan bilimsel sportif testlerle geleceğin elit sporcularını küçük yaşlarda belirleyip doğru spor dallarına yönlendirmeyi amaçlayan NEU Sports Academy’ye başvuru sayısı 450’yi aştı. Yaklaşık 6 haftada 140 kişinin test ve analiz sonuçları tamamlanırken, 75 sporcunun testlere girmeleri içinse randevuları oluşturuldu.

Sunduğu profesyonel test hizmetinin yanında basketbol, voleybol, hentbol, badminton, tenis, masa tenisi, yüzme, güreş ve danstan oluşan dokuz branşta eğitimler sunan NEU Sports Academy; uzman antrenörler eşliğinde genç yetenekleri geleceğin elit sporcuları olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Yaz eğitim programı kapsamında, her branşta uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimler, sporcuların performansını artırma ve potansiyellerini en üst seviyeye çıkarma amacıyla özenle planlanıyor. Bu sayede, NEU Sports Academy, sadece Kuzey Kıbrıs’ta değil, uluslararası düzeyde de dikkat çeken bir spor eğitim merkezi olarak öne çıkıyor.

NEU Sports Academy’ye kabul edilen sporcular, sadece fiziksel performanslarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda spor bilimleri alanında da derinlemesine bilgi sahibi oluyor. Akademi, sporculara teorik eğitimler ve seminerler aracılığıyla spor biliminin temel prensiplerini de öğretmeyi amaçlıyor. Bu sayede, sporcular hem sahada hem de saha dışında kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Doç. Dr. Hakan Atamtürk: “NEU Sports Academy’de yapılan genetik ve fiziksel uygunluk testleri sayesinde sporun her alanında başarılı ve bilinçli elit sporcular yetiştirilmesini hedefliyoruz.”

“NEU Sports Academy, Yakın Doğu Üniversitesi’nin spor alanındaki vizyonunu yansıtan bir projedir” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk, “Sadece altı haftada akademimizin sağladığı test olanaklarından yararlanmak üzere 450’yi aşkın başvuru aldık. Gördüğümüz bu ilgi Kuzey Kıbrıs’ın bu profesyonelliğe olan ihtiyacının da bir göstergesidir” dedi.

Sporcu adaylarının, yapılan testler sayesinde erken yaşta doğru spor branşına yönlendirildiğini vurgulayan Doç. Dr. Hakan Atamtürk, “Bu durum, sporculara önemli avantajlar sağlayacağı gibi ilgi ve motivasyonlarını da artıracaktır. Ayrıca, genetik spor testleri sayesinde antrenman metodunun doğru seçilmesi ile sporcuların gelişimlerini de hızlandırabiliyoruz” ifadesini kullandı.

Genç sporculara destek olmanın ve onların potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmanın önemini vurgulayan Doç. Dr. Atamtürk, “Her bir sporcumuzun gelişimi, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. NEU Sports Academy olarak, sporun her alanında başarılı ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.