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Mukavemet Yarışları yapıldı

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Mukavemet Yarışları yapıldı
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Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 1 Ağustos Mukaveet Müsabakaları  Salı günü gerçekleştirildi.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu başkanlığında  Ceyda Uçaner, Anna Tüysüz, ŞakirYağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler
Müsabakalarda dereceye  girenlere  ödüllerini  Federasyon Başkanı  Senior Grand Master Gökbilen ve  Kulüp  temsilcileri  verdiler.
 
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Zehra Naz Ağan  
2.Kategori: 1. Süheyla Bölükbaşı
3.Kategori: 1. Süheyla Bölükbaşı
4.Katagori: 1. Zehra Bilge Bayram
5.Katagori: 1.Defne Okçu
6.Kategori: 1. Melek Ünver
7.Kategori: 1. SpellenaGankama    
8.Kategori: 1. Elif Baştaş
9.Kategori: 1. Miray Mafratoğlu
10.Katagori:        1. Ayşenur Çakır
11.Katagori:        1. Utku Yeleğen  
12.Katagori:        1. Buğlem Sezer
 
ERKEKLER  SONUÇLARI
1.Katagori: 1. Serdar Çakır
2.Katagori: 1. Arda Aslan Öztürk  
3.Katagori: 1. Reza Golmohammadzade
4.Katagori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy
5.Katagori: 1. Alex Tüysüz
6.Katagori: 1. Emrullah Baştaş
7.Katagori: 1. Mustafa Bayram
8.Katagori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen
9.Katagori: 1. Yağız Sarıkurt
10.Katagori:        1. Yusuf Tuğra Mertgenç
11.Katagori:        1. Yağız Arkın Akalın
12.Katagori:        1. Karan Arkın Akalın
13.Katagori:        1. Muhammet Mustafa Mertgenç
 
 
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