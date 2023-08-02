Mukavemet Yarışları yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 1 Ağustos Mukaveet Müsabakaları Salı günü gerçekleştirildi.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu başkanlığında Ceyda Uçaner, Anna Tüysüz, ŞakirYağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Zehra Naz Ağan
2.Kategori: 1. Süheyla Bölükbaşı
3.Kategori: 1. Süheyla Bölükbaşı
4.Katagori: 1. Zehra Bilge Bayram
5.Katagori: 1.Defne Okçu
6.Kategori: 1. Melek Ünver
7.Kategori: 1. SpellenaGankama
8.Kategori: 1. Elif Baştaş
9.Kategori: 1. Miray Mafratoğlu
10.Katagori: 1. Ayşenur Çakır
11.Katagori: 1. Utku Yeleğen
12.Katagori: 1. Buğlem Sezer
ERKEKLER SONUÇLARI
1.Katagori: 1. Serdar Çakır
2.Katagori: 1. Arda Aslan Öztürk
3.Katagori: 1. Reza Golmohammadzade
4.Katagori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy
5.Katagori: 1. Alex Tüysüz
6.Katagori: 1. Emrullah Baştaş
7.Katagori: 1. Mustafa Bayram
8.Katagori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen
9.Katagori: 1. Yağız Sarıkurt
10.Katagori: 1. Yusuf Tuğra Mertgenç
11.Katagori: 1. Yağız Arkın Akalın
12.Katagori: 1. Karan Arkın Akalın
13.Katagori: 1. Muhammet Mustafa Mertgenç
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