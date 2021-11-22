Monthly Medal’da şampiyon Lehmann

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında 21 Kasım Pazar günü yapılan aylık kulüp yarışması MonthlyMedal’da70 Net ile RainerLehmann Şampiyon oldu.

Stroke Play formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan oyun zaman zaman şiddetli yağmurlu bir hava ve ağır bir zeminde gerçekleşti. Turnuvada 73 Net ile Engin Portakalcıoğlu ikinci olurken, 76 Net ile Özcan Bundak üçüncü oldu. Turnuva sonrası dereceye girenlere ödülleri Kulüp Kaptan’ı Bertan Erçin tarafından verildi.



