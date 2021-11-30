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Monthly Medal şampiyonu Burgess

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Monthly Medal şampiyonu Burgess
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CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 28 Kasım Pazar gün yapılan aylık kulüp yarışması MonthlyMedal yapıldı.
MonthlyMedal’da68 Net ile Mike Burgessşampiyon oldu. Stroke Play formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan turnuvada 71 Net ile Jean PierreMainardi ikinci olurken, 74 Net ile Hasan İlkay üçüncü oldu. Turnuva sonrası dereceye girenlere ödülleri Kulüp Kaptan’ı Bertan Erçin tarafından verildi.
 
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