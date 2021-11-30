Monthly Medal şampiyonu Burgess

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 28 Kasım Pazar gün yapılan aylık kulüp yarışması MonthlyMedal yapıldı.

MonthlyMedal’da68 Net ile Mike Burgessşampiyon oldu. Stroke Play formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan turnuvada 71 Net ile Jean PierreMainardi ikinci olurken, 74 Net ile Hasan İlkay üçüncü oldu. Turnuva sonrası dereceye girenlere ödülleri Kulüp Kaptan’ı Bertan Erçin tarafından verildi.

