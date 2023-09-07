banner913
banner932
Kıb-Tek’ten borcu olanlara kesinti uyarısı
Kıb-Tek’ten borcu olanlara kesinti uyarısı
49 0
Hakemler atletik testten geçti
Hakemler atletik testten geçti
16 0
 
Serin ve nemli hava geliyor…
Serin ve nemli hava geliyor…
28 0
“Liderimizin verdiği mücadele unutulmaz”
“Liderimizin verdiği mücadele unutulmaz”
28 0
Enflasyon, 6 ayın zirvesinde
Enflasyon, 6 ayın zirvesinde
21 0
Kartingde sezonun şampiyonları belirlendi
Kartingde sezonun şampiyonları belirlendi
24 0
Ankara'da otoparka uçak parçası düştü
Ankara'da otoparka uçak parçası düştü
39 0
banner964

MOK heyeti, Cimnastik Federasyonunu ziyaret etti

banner476

banner825
MOK heyeti, Cimnastik Federasyonunu ziyaret etti
banner971
KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) Başkanı Dursun Koç ile yönetim kurulu üyeleri, Ferhat Sakallı, Enver Kaya ve İrfan Yılmaz, KKTC Cimnastik Federasyonunu ziyaret ettiler.
KKTC Milli Olimpiyat Komitesi heyeti, Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleriyle görüşüp, Cuma ve Cumartesi akşamı yapılacak 2 büyük şölene hazırlanan çocukların ve antrenörlerin yoğun çalışmalarını yerinde izlediler. Dursun Koç, antrenmanda sporculara yaptığı konuşmada, yapacakları gösterilerde başarılar diledi.
KKTC Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada ise KKTC Milli Olimpiyat Komitesinin ziyaretinden duyulan memnuniyet dile getirilip, heyete teşekkür edildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.