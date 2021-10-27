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Minikler, Gelişim Liginde oynayacak

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Minikler, Gelişim Liginde oynayacak
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Badminton Federasyonu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Minik Sporculara Gelişim Ligi organizasyonu düzenleyecek.
30 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 11.00’de başlayacak olan organizasyon, YDK Spor Salonunda düzenlenecek. 9 takımın katılacağı Minikler Gelişim Liginde sporcuların tecrübe kazanmaları amaçlanacak.
Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, organizasyona katılacak tüm takımlara ve minik sporculara başarılar diledi.
 
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