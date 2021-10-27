Minikler, Gelişim Liginde oynayacak

Badminton Federasyonu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Minik Sporculara Gelişim Ligi organizasyonu düzenleyecek.
30 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 11.00’de başlayacak olan organizasyon, YDK Spor Salonunda düzenlenecek. 9 takımın katılacağı Minikler Gelişim Liginde sporcuların tecrübe kazanmaları amaçlanacak.
Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, organizasyona katılacak tüm takımlara ve minik sporculara başarılar diledi.
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