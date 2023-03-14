Melekler anısına kırdılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen “Şampiyon Melekler Kırış Müsabakası” önceki gün gerçekleştirildi.
Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonanın final kırışını Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen yaptı.
Müsabaka öncesi Şampiyon Meleklerimiz ve depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılırken dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Şampiyonayı, Master Öykü Ergin, Ana Tüysüz ve şakir Yağızsoydan oluşan hakem heyeti yönettiler.
Bayanlar kırış sonuçları
1.Kategori: 1. Defne Okçu 2. Dua Rızwan Zaman 3. Emine Şahin
2.Kategori: 1. Rojbin Özer 2. Zehra Bilge Bayram 3. Anelia Belen
3.Kategori: 1. Hira Kürekçi 2. Kura Bah 3. Deniz Sevinç
4.Kategori: 1. Sibel Yeşilırmak 2. Nursima Kara 3. Zeynep Kürekçi
5.Kategori: 1. Sedef Ölmez 2. Zeliha Arpacıoğlu 3. Aslı İpek Kara
6.Kategori: 1. Gülşah Erfenike 2. Havin Yılmaz 3. Melek Ünver
7.Kategori: 1. Büşra Bakıcı 2. Sevcan Gül
8.Katagori: 1. Zeynep Keskin 2. Zehra Naz Ağan 3. Nehir Seringöz
Erkekler kırış sonuçları
1.Kategori: 1. Sam Norouzi 2. Aslan Sevinç 3. Diyar Bulegan
2.Kategori: 1. Mateo Dumaga 2. Muhammed Hossaine 3. Ali Arpacıoğlu
3.Kategori: 1. Ata Mehmet Aslan 2. Şakir Atınç Yağızsoy
4.Kategori: 1. Hüseyin Erçelik 2. Ahmet Dişçeken
5.Kategori: 1. Nikita Gordeev 2. Arda Akın Altuntas
6.Kategori: 1. Kemal Köstü 2. Reza Golmohammadzade
Karate erkekler kırış sonuçları
1.Katagori: 1. Deniz Güneş Dinçer 2. Georgiy Voranov3. Konstantin Fedosyuk
2.Katagori: 1. Artem İvanov 2. Oleksii Didukh 3. Barış Sofaoğlu
3.Katagori: 1. Danila Tyutyugin 2. Oleksandr Didukh 3. Roman Nikitin
4.Katagori: 1.Davut Jorayev 2. Amir Duisanbek
Karate bayanlar kırış sonuçları
1. Katagori: 1. Viktoriya Alpsaran 2. Aleksandra Khomyshina
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