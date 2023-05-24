Meclis takımı eğitimcileri yendi

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Turnuvasında aynı grupta yer alan T.C Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği Eğitimcileri Eğitim Gücü Takımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı ile bir dostluk karşılaşması düzenledi.
İki takım arasında oynanan çekişmeli karşılaşmada KKTC Meclis Futbol takımı sahadan 7-5 galip ayrıldı.
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