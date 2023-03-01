Masa Tenisinde Olağan genel kurul yapıldı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, olağan genel kurulunu 25 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirdi.
Masa Tenisi Federasyonu'nda gerçekleştirilen ve yoğun katılımın olduğu olağan genel kurulda Mali ve faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
Genel kurul öncesinde deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşu da düzenlendi.
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