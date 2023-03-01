banner913
banner885
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
7 0
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
15 0
 
23 gün sonra 'Aleks' adlı köpek enkazdan kurtarıldı
23 gün sonra 'Aleks' adlı köpek enkazdan kurtarıldı
20 0
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret
13 0
1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı…
1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı…
12 0
"Emeklilikte Yaşa Takılanlara" ilişkin kanun teklifi yasalaştı
29 0
Dünya Sağlık Örgütünden Yemen için yardım çağrısı
Dünya Sağlık Örgütünden Yemen için yardım çağrısı
11 0
banner915

Masa Tenisinde Olağan genel kurul yapıldı

banner476

banner825
Masa Tenisinde Olağan genel kurul yapıldı
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, olağan genel kurulunu 25 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirdi.
Masa Tenisi Federasyonu'nda gerçekleştirilen ve yoğun katılımın olduğu olağan genel kurulda Mali ve faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
Genel kurul öncesinde deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşu da düzenlendi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.