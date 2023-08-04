LTB-Badminton Federasyonu işbirliği sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Badminton Federasyonu iş birliği devam ediyor
Her yıl düzenli olarak yaz aylarında LefkoşanınSurlariçi bölgesindeki çocuklara yönelik düzenlenen Badminton kursları devam ediyor.
Haftanın iki günü Başaran Spor Salonunda, tatile giren çocukların fiziksel ve sosyal yönden gelişimine katkı koymak amacı ile düzenlenen kurslar hem eğlenceli hem de eğitici olarak gerçekleştiriliyor.
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