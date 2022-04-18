Lefkoşalı cimnastikçiler, okullar arası yarışmaya hazırlanıyorlar

Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları ülkede ilk kez düzenlenecek olan okullar arası cimnastik yarışmalarına antrenörleri Hasan Aksoy nezaretinde hazırlanıyorlar

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, ülkede ilkleri gerçekleştirmeye devam ederken, cimnastikte bir ilk daha yaşatacak.

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliği çerçevesinde ülkede ilk kez ortaokullar ve liseler arası cimnastik yarışmaları düzenlenecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Salonunda 19 – 20 Nisan (Salı – Çarşamba) tarihleri arasında düzenlenecek olan ve sabah saat 09:30’da başlayacak yarışmaları Cimnastik Federasyonuna bağlı hakemler değerlendirecek.

Farklı okullarda öğrenim gören Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları da ülkede ilk kez düzenlenecek olan okullar arası cimnastik yarışmalarına antrenörleri Hasan Aksoy nezaretinde hazırlanıyorlar. Sıkı bir tempo içerisinde çalışan Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları yarışmada başarılı dereceler elde etmeyi hedefliyorlar.

