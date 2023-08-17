Lefkoşa Badminton Open 2023 Turnuvası 2 Eylül’de başlıyor

Lefkoşa Badminton Kulübü’nün bu yıl ikincisini organize edeceği Flypower ve Özerlat ana sponsorluğunda Lefkoşa Badminton Open 2023 Turnuvası 2-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak

Lefkoşa Badminton Open 2023 turnuvası 2 Eylül Cumartesi günü yapılıyor. Lefkoşa Badminton Kulübü’nün bu yıl ikincisini organize edeceği Flypower ve Özerlat ana sponsorluğunda Lefkoşa Badminton Open 2023 Turnuvası 2-3 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’da gerçekleştiriliyor. Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda yapılacak olan Lefkoşa Badminton Open 2023 turnuvası U11 (11 yaş altı), U15 (15 yaş altı) ve büyükler kategorileri olmak üzere üç kategoride yapılacak. İki gün boyunca devam edecek olan Flypower ve Özerlat ana sponsorluğunda “Lefkoşa Badminton Open 2023” turnuvası 3 Eylül Pazar günü oynanacak final müsabakaların sonunda ilk üç dereceye giren sporculara ödüller, kupa ve madalyalar Lefkoşa Badminton Kulübü başkanı NevzadDenerel yönetimi ve yetkililer tarafından verilecek.

Son Başvuru 27 Ağustos’da

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen turnuvaya çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyona katılmak isteyen sporcular için son başvuru 27 Ağustos Pazar günü olarak belirlendi.

U11-U15 ve büyükler kategorilerinde gerçekleşecek “Lefkoşa Badminton Open 2023” turnuvasına 05428608236 ve 05391116840 numaralı telefonlardan sporcular kayıt yaptırabilirler.

