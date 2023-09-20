Lefkoşa Badminton Kulübü Denerel’le devam

Lefkoşa Badminton Kulübü olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Yapılan olağan genel kurulda kulüp başkanlık görevini sürdüren NevzadDenerel yeniden başkan seçildi. KKTC Galatasaryalılar Derneği lokalinde yapılan genel kurulda divan başkanlığını Ahmet Özdal, sekreterler Simge Bardak Denerel, Mine KusetBolkaner yaptı. Genel kurulda açılış ve saygı duruşunun ardından faaliyet ve mali raporlar başkan NevzadDenmerel tarafından okunarak, üyeler tarafından oybirliğiyle onaylandı. Başkanlık seçiminde tek aday olarak giren NevzadDenerel yeni dönemde oybirliğiyle yeniden başkan seçildi.

Tüzük ve Logo Değişikliği

Lefkoşa Badminton Kulübü olağan genel kurulunda tüzük değişikliği ve logo değişikliği de yapıldı. Başkan NevzadDenerel, genel kuruldahazırlamış oldukları tüzük değişikliği ve logodeğişkliğde üyeler tarafınadnoynaylanarak resmiyet kazandığını açıkladı.

HAZIRLANAN PROJELER TAMAMLANACAK

Yeni dönemde de başkan olarak devam eden NevzadDenerel, üyelere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, badminton sporunun ülkemizde yaygınlaşması için çalışmalarına devam edeceklerini, yeni dönemde projesi hazırlanan spor salonunun yapım çalışmalarına başlanacağını belirtti. Lefkoşa Badminton Kulübü başkanı NevzadDenerel birlikte çalışacağı

4. Dönem yönetim kurulunu da belirlendi.

Lefkoşa Badminton Kulübü yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor.

Baskan: NevzadDenerel

Asbaskan: Serkan Bolkaner

Sekreter: Şaziye Borankan

Veznedar: Feral Uyumsal Burhan

Tahsildar: Selen Küçük

Spor İşleri Üyesi: Heves Nazıroğlu Ergen

Yedek Üye

Raci Denerel

Esen Küçük

Mert Mevlüt

Denetleme Kurulu

Özeş Çıraklı

Burak Harper

Yedek Üye

Bora Dellaloğlu

Disiplin Kurulu

Gülay Arkut

Hale Nazıroğlu

FisunÖzdal

Yedek Üye

Serdar Hergüner



