Lefkoşa Badminton Kulübü Denerel’le devam

Lefkoşa Badminton Kulübü olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Yapılan olağan genel kurulda kulüp başkanlık görevini sürdüren NevzadDenerel yeniden başkan seçildi. KKTC Galatasaryalılar Derneği lokalinde yapılan genel kurulda divan başkanlığını Ahmet Özdal, sekreterler Simge Bardak Denerel, Mine KusetBolkaner yaptı. Genel kurulda açılış ve saygı duruşunun ardından faaliyet ve mali raporlar başkan NevzadDenmerel tarafından okunarak, üyeler tarafından oybirliğiyle onaylandı. Başkanlık seçiminde tek aday olarak giren NevzadDenerel yeni dönemde oybirliğiyle yeniden başkan seçildi.
Tüzük ve Logo Değişikliği
Lefkoşa Badminton Kulübü olağan genel kurulunda tüzük değişikliği ve logo değişikliği de yapıldı. Başkan NevzadDenerel, genel kuruldahazırlamış oldukları tüzük değişikliği ve logodeğişkliğde üyeler tarafınadnoynaylanarak resmiyet kazandığını açıkladı.
HAZIRLANAN PROJELER TAMAMLANACAK
Yeni dönemde de başkan olarak devam eden NevzadDenerel, üyelere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, badminton sporunun ülkemizde yaygınlaşması için çalışmalarına devam edeceklerini, yeni dönemde projesi hazırlanan spor salonunun yapım çalışmalarına başlanacağını belirtti. Lefkoşa Badminton Kulübü başkanı NevzadDenerel birlikte çalışacağı
4. Dönem yönetim kurulunu da belirlendi.
Lefkoşa Badminton Kulübü yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor.
Baskan: NevzadDenerel
Asbaskan: Serkan Bolkaner
Sekreter: Şaziye Borankan
Veznedar: Feral Uyumsal Burhan
Tahsildar: Selen Küçük
Spor İşleri Üyesi: Heves Nazıroğlu Ergen
Yedek Üye
Raci Denerel
Esen Küçük
Mert Mevlüt
Denetleme Kurulu
Özeş Çıraklı
Burak Harper
Yedek Üye
Bora Dellaloğlu
Disiplin Kurulu
Gülay Arkut
Hale Nazıroğlu
FisunÖzdal
Yedek Üye
Serdar Hergüner
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