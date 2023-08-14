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Lefke Open Golf Turnuvası Şampiyonu John Atkins...

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Lefke Open Golf Turnuvası Şampiyonu John Atkins...
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Lefke Şenlikleri çerçevesinde, 13 Ağustos Pazar gün CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında gerçekleşen Lefke Open Golf Turnuvası’nı 45 Puan ile John Atkins kazandı. Course handicapın % 90’ı baz alınarak Stableford formatında 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 40 puan ile Hasan Öztoprak alırken 39 puan ile Gülay Garabli üçüncülüğü elde etti. Gross birinciliğini ise 27 Puan ile Aydın Türker elde etti.

Turnuva sonrası bir konuşma yapan CMC Golf Kulübü Başkan’ı Engin Portakalcıoğlu her zaman her anlamda verilen destekten dolayı LefkeBelediyesi’ne teşekkür etti ve derece alanları kutladı. Derece alanların kupaları ve ödülleri Lefke Belediye Başkan’ı Aziz Kaya tarafından verildi.

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