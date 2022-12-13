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Kuracı maymun Kent, Dünya Kupası tahminini yaptı

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Hırvatistan'da çektiği kuraların çıkmasıyla ün kazanan gibon türü Kent isimli maymun, Dünya Kupası yarı finalinde oynanacak Arjantin-Hırvatistan maçı için tahminini yaptı. Kent kurada Hırvatistan'ı seçerken, bu tercih Hırvat futbolseverleri oldukça mutlu etti

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Kuracı maymun Kent, Dünya Kupası tahminini yaptı
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2022 Dünya Kupası yarı finalinde oynanacak Arjantin- Hırvatistan maçı öncesi çektiği kuraların çıkmasıyla ün salan Kent isimli maymun, mücadeleyi Hırvatistan'ın kazanacağına yönelik bir seçim yaptı.

HIRVATİSTAN'I SEÇTİ

Hırvatistan'da çektiği kuraların gerçek çıkmasıyla tüm ülkeye nam salan gibon türü Kent isimli maymun, Dünya Kupası yarı finalinde oynanacak Arjantin-Hırvatistan maçı öncesi seçimini yaptı. Kent, Hırvat bayrağının olduğu kutudaki yemeği alarak, yarı finali Hırvatistan'ın kazanacağı tahmininde bulundu.

Daha yanıldığı olmadı! Kuracı maymun Kent, Dünya Kupası tercihini yaptı

"İLK KEZ BU KADAR KARARLI"

Zagreb Hayvanat Bahçesi Müdürü Damir Skok, Kent'in şimdiye kadar ilk kez bir kutu seçiminde bu kadar kararlı davrandığını söyledi. Skok, Kent'in, Hırvatistan'ın önceki maçlarda da galip geleceğini seçtiğini ve bu tahminlerinin doğru çıktığını ifade etti.

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