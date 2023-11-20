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"Küçük Beyaz Topun Ardındaki Dev Organizasyon" semineri gerçekleştirildi

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"Küçük Beyaz Topun Ardındaki Dev Organizasyon" semineri gerçekleştirildi
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Masa Tenisi ile ilgili olarak Uluslararası Final Üniversitesi'nde geleceğin antrenör adaylarına eğitim verme amacıyla seminer düzenlendi.
Uluslararası Final Üniversitesi'nde yapılan ve moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Hasan Bekiroğulları'nın yaptığı "Küçük Beyaz Topun Ardındaki Dev Organizasyon" adlı seminere Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları ve Türkiye'den gelen Milli Takımlar Antrenörü Recep Bezenmiş de katıldı.
Oldukça verimli geçen sunum sonrasında plaket takdimini Yrd. Doç. Dr. Togay Uluöz ve Doç. Dr. Ece Müezzin yaptı.
 
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