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KTSYD, Yüzme Kursları başladı

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KTSYD, Yüzme Kursları başladı
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) yüzme kursları başladı.
KTSYD Fikret Ünlü Yüzme Havuzu’nda, Ares Spor Kulübü himayelerinde yüzme kursunun ilk dersi dün sabah saat 09.00’da gerçekleştirildi. Haftada 3 gün olmak üzere toplamda 15 ders sürecek olan yüzme kursu 1 Eylül 2023 tarihinde sona erecek kursu tamamlayanlara sertifikaları verilecek.
 
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