Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) yüzme kursları başladı.
KTSYD Fikret Ünlü Yüzme Havuzu’nda, Ares Spor Kulübü himayelerinde yüzme kursunun ilk dersi dün sabah saat 09.00’da gerçekleştirildi. Haftada 3 gün olmak üzere toplamda 15 ders sürecek olan yüzme kursu 1 Eylül 2023 tarihinde sona erecek kursu tamamlayanlara sertifikaları verilecek.
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