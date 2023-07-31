Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) yüzme kursları başladı.

KTSYD Fikret Ünlü Yüzme Havuzu’nda, Ares Spor Kulübü himayelerinde yüzme kursunun ilk dersi dün sabah saat 09.00’da gerçekleştirildi. Haftada 3 gün olmak üzere toplamda 15 ders sürecek olan yüzme kursu 1 Eylül 2023 tarihinde sona erecek kursu tamamlayanlara sertifikaları verilecek.

