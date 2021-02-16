KTSYD, SOS Çocukköyü’ne tablet bağışladı

KTSYD, online olarak gerçekleştirilen eğitime katkı sağlama adına SOS Çocukköyü’ne tablet bağışında bulunurken, başkan Burhan Gürkan “Uzaktan eğitimin devam edebilmesi noktasında yaşanan eksikliklerden dolayı dört tableti SOS Çocukköyü’ndeki çocuklara katkı amaçlı vermekten memnuniyet duyduk.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren yeni tip koronavirüs salgını çerçevesinde online olarak gerçekleştirilen eğitime katkı sağlama adına SOS Çocukköyü’ne tablet bağışında bulundu.

İhtiyaç çerçevesinde SOS Çocukköyü’nde uzaktan eğitimlerini sürdürebilmeleri adına çocukların kullanımı için temin edilen tabletlerden dört tanesi müdür Ahmet Akarsu’ya takdim edildi.

Gürkan: Dayanışmanın daha da ön planda olması gereken bir zamandayız

Yapılan katkı ile ilgili konuşan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, pandemi döneminde önemini daha da anladığımız unsurlardan bir tanesinin eğitim olduğunu belirtti. Gürkan ülkede uzaktan eğitimin devam edebilmesi noktasında yaşanan eksiklikleri gözlemlediklerini, bu bağlamda temin edilen tabletlerden dört tanesini SOS Çocukköyü’nde uzaktan eğitime devam eden çocukların kullanımı için katkı amaçlı vermekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

“Dayanışmanın daha da ön planda olması gereken bir zamandayız” diyen Gürkan, tespit edilecek başka ihtiyaçlı çocukların da eğitimlerine devam edebilmesi için tablet desteği sağlamak istediklerini ifade etti. Gürkan, ülkenin en önemli sivil toplum örgütlerinden bir tanesi olan KTSYD’nin mevcut dönemde bir nebze de olsa eğitimin devamlılığına kaktı sağlayacak olmasından dolayı yönetim olarak mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Akarsu: Yardımlaşma ve dayanışma çok önemli. Bu en güzel örneklerinden biri

SOS Çocukköyü Müdürü Ahmet Akarsu yaptığı açıklamada dünyanın ve ülkemizin zor günlerden geçtiği ve olumsuz etkilendiği bir dönemde bünyelerindeki çocukların da yüz yüze eğitime katılamadığını, evden uzaktan eğitime katıldığını söyledi. Bu durumla ilgili altyapı ve kullanılacak cihaz yönünde eksiklikleri olduğunu, KTSYD’nin kendilerine ulaşarak çocukların ihtiyaçlarının ne olduğunu sorduğunu belirten Akarsu, bu doğrultuda ihtiyaçları olan dört tabletin kendilerine iletildiğini ifade etti.

“Bu günlerde yardımlaşma ve dayanışma çok önemli. Bu da en güzel örneklerinden biri” açıklamasını yapan Akarsu, bu vesileyle Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ne çok teşekkür ettiklerini dile getirdi.

