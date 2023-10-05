KTSYD-İlim Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, ülkemiz üniversitelerinden Kıbrıs İlim Üniversitesi iş birliği protokolüne imza attı.Protokol KTSYD-Kıbrıs İlim Üniversitesi arasında ortak çalışmalar ile eğitim-öğretim ve kültürel iş birliğini kapsıyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, üyelerine eğitim konusunda imkan sağlamak amacı ile ülkemiz üniversiteleri ile iş birliği yapmaya devam ediyor. Bu anlamda KTSYD ve Kıbrıs İlim Üniversitesi iş birliği protokolüne imza attı.

Protokol KTSYD-Kıbrıs İlim Üniversitesi arasında ortak çalışmalar ile eğitim-öğretim ve kültürel iş birliğini kapsıyor.

KTSYD üyeleri, eş ve çocuklarına özel indirim programına istinaden; KİÜ'yü tercih ederek Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıt yaptırmaları durumunda güncel öğrenim ücretleri üzerinden %50 indirim yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Ayrıca KTSYD üyelerine "Diksiyon" konusunda sertifikalı ders programı ve sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı belge verilecek.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, eğitim konusuna önem verdiklerini, üniversiteler ile iş birlikleri çerçevesinde, üyelere eğitim, öğretim ve kültürel konularda imkan yaratma adına yönetim kurulu ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Özsoy, bu bağlamda yaklaşımlarından dolayı Kıbrıs İlim Üniversitesi yetkililerine teşekkürlerini iletti.

KTSYD merkez binada yapılan görüşmede, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Arzu AlvanBozdereli, Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Başkanı/Üye Doç. Dr. Ergin Akalpler, Elektrik – Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Sorumlusu Doç. Dr. Mehtap Köse Ulukök, Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. NiushaEıvazzadeh, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yaşar Kılıç yer aldı.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy'un yanında ise yönetim kurulu üyeleri Eğitim Sorumlusu Soydan Sakallı, Sportif İşler Sorumlusu Ahmet Özsoy ve Tesisler Sorumlusu Necati Külahlılar hazır bulundu.

