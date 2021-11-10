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KTFF, Atatürk’ü andı

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KTFF, Atatürk’ü andı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu,Atatürk'ü 83.ölüm yıldönümünde sevgi, saygı ve hasretle andıklarını açıklarken, mesaj yayınladı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan yayınlanan mesaj şöyle:
“Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarf edilen çalışmanın ehemmiyet ve kutsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir” demiş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk.
Onun gösterdiği yolda sporda sağlam bireyler yetiştirmek  en büyük gayemizdir ve olmaya devam edecektir. Vefatının 83. yıldönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü her zaman olduğu gibi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. 
 
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