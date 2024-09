KTAY yeni yönetimini belirledi

Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği’nde yeni başkan derneğin genel sekreteri görevinde bulunan Özgür Gökaşan oldu

Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği’nde 18 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulu sonucunda derneğin yeni başkanı Özgür Gökaşan seçildi. Yeni başkan Gökaşan daha önce de derneğin genel sekreteri görevinde yer alıyordu.

Yönetim Kurulu ise at ve yarış camiasının içinden tecrübeli kişilerden oluşuyor. Salih Çocuk, Serkan Ömerağa, Mahmut Gücel, Mehmet Karşılı, Umman Gancalı ve Fikret Atilla'dan oluşan yönetim kurulu 18 Eylül 2024 itibariyle dernek yönetimine seçildiler.

Disiplin kurulunda, Kani Avkıran, Hüseyin Kofalı, Necati Kasap yer alırken, Denetleme kurulu Caner Moda, Mustafa Karşılı, Serdar Ömerağa yer alıyor.

2020 yılında ülkemizde yetişen jokeylerin ve at sahiplerinin katkısı ile kurulan KTAY derneği son yıllarda gerçekleştirdiği yarışlar ile seyirci sayısını artırdığı gözlemleniyor.