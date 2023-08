KTAY, Spor Dairesi’nden resmi yarış düzenleme izni aldı

Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği( KTAY) , Alayköy Hipodrom Arazisinin sahibi olan Spor Dairesi Müdürlüğü’nden At Yarışı Tertip etme iznini resmi olarak aldı.

Kıbrıs Türk At Yarışları ekibinden yapılan açıklamada Eylül ayı için müsabaka izin tarihlerinin 3 Eylül Pazar ve 17 Eylül Pazar olarak Daire Müdürlüğü tarafından belirlendiği bildirildi.

Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği( KTAY) açıklaması şöyle devam etti:

Bu tarihlerde tertip etme hakkımız olan At yarışı tertip veya tertiplerinin kararlaştırılması için, 31 Ağustos Perşembe günü saat 20.30’da Rüzgar Atlı Spor Kulübü’nde Genel Camia Toplantısı gerçekleştirilecektir. At Yarışları, bu tarihten itibaren Antrenman Koşusu olarak değil, Resmi Müsabaka olarak tertip edilecektir. Bu hakkın kazanılması için yol gösteren Başbakanlık Müsteşarı Sn. Hüseyin Cahitoğlu’na, Kulübümüze bu izni verip At Yarışlarının devam etmesini sağlayan Spor Dairesi Müdürü Sn. Mustafa Sütçü’ye, Her zaman, her konuda yanımızda olan Gönyeli- Alayköy Belediye Başkanı Sn. Hüseyin Amcaoğlu’na teşekkürlerimi sunarım. At Yarışçılığı Camiasına saygıyla duyurulur.