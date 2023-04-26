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KKÜSF ve TÜSF heyetlerinden ortak yönetim kurulu toplantısı

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KKÜSF ve TÜSF heyetlerinden ortak yönetim kurulu toplantısı
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Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı ve yönetim kurulları KKTC’de ortak yönetim kurulu toplantısı düzenliyor. 27-30 Nisan 2023 tarihleri arasında TÜSF heyeti KKTC’ye gelerek ülkede bir dizi temaslarda bulunacak ve KKÜSF yetkilileri ile de görüşerek ortak projeler konusunda fikir alışverişinde bulunacak. KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay başkanlığında gerçekleşecek toplantının ardından iki yönetim kurulu gerçekleşecek ortak projeler ve görüşmeyle ilgili bilgilendirme yapacak.
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