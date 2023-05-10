KKTC MOK, Ahmed Sami Topcan’ı andı

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK), ülke sporuna büyük hizmetlerini bulunan ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun da kurucu başkanı olan Ahmed Sami Topcan’ı ölümünün 18.yılında kabri başında andı.

4 Mayıs 2023 Perşembe günü düzenlenmesi planlanan anma töreni, o günlerde ülkemizi etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve tolu nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Ertelemeden dolayı 8 Mayıs Pazartesi günü yapılan anma törenine KKTC MOK adına başkan Dursun Koç ile birlikte yönetim kurulu üyelerinden CimnastikFederaysonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gaizoğlu katıldı.

KKTC MOK yöneticileri, Topcan’ı Lefkoşa Kabristanlığı'ndaki kabrine çelenk bırakıp dua okuyarak andı.

