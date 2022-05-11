KKTC Kickboks Milli Takımı Kickboks Dünya Kupasına katılıyor

KKTC Kickboks Milli Takımı, 12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında, Türkiye’nin İstanbul şehrinde düzenlenecek 7.Uluslararası Dünya Kickboks Kupası’na katılıyor.
Antrenmanlarını haftada üç Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda sürdüren KKTC Kickboks Milli Takımı, Şampiyonaya katılmak üzere 12 Mayıs 2022 tarihinde ülkemizden ayrılacak ve Şampiyonaya katıldıktan sonra 16 Mayıs 2022 tarihinde ülkemize dönecektir.
Şampiyonada ülkemizi Antrenör Tufan ŞİMŞEK, Sporcular Bahar Erdem, Tarık Yayar, ŞahruzKızılyürek ve Beren Nur Şimşek temsil edecek.
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