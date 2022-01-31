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KKTC Güreş Federasyonu mali genel kurulu yapıldı

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KKTC Güreş Federasyonu mali genel kurulu yapıldı
KKTC Güreş Federasyonu geçtiğimiz pazar günü saat 10:00’da Rifat Şener Güreş salonunda mali genel kurulunu yaptı.
Divan başkanlığını eski federasyon başkanı Hüseyin Kavaz’ın, Sezgin Özüzmez ile Salih Peköz ise sekreter olarak yaptığı genel kurulda Federasyon başkanı Mehmet Öznacar yaptığı konuşmada katılan kulüplere teşekkür etti.
Mehmet Öznacar, Federasyon olarak bu yıl faaliyet programında yıldızlar ligini A(13-14 yaş) ve B(15-16 yaş)  olarak ayırdıklarını böylece yıldızlar liginde güreşçilerin kendi yaşındakilerle güreşeceği böylece küçük yaşlardaki güreşçilerin de madalya alma şansının yükseleceğini söyledi. Bunun yanında her ligde bir olan greko-romen güreşini artırdıklarını ve greko-romen güreşin de önemini artırmaya çalışacaklarını söyledi.
2022 yılı faaliyet programının sunularak oybirliği ile onaylandı. Ardından 2021 yılı faaliyet programı yine oy birliği ile onaylandı.
Daha sonra mali rapor yönetim kurulu üyesi Kemal Kavaz tarafından okunu ve mali rapor da yine oybirliği ile onaylandı.
 
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