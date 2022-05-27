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“KKTC adına bu şampiyonluk, büyük bir başarıdır”

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Türkiye’de gerçekleştirilen ortaokullar arası bisiklet yarışında erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Çanakkale Ortaokulu sporcularını kabul eden Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC adına bu şampiyonluk, büyük bir başarıdır” dedi

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“KKTC adına bu şampiyonluk, büyük bir başarıdır”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen ortaokullar arası bisiklet yarışında erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu olan  Çanakkale Ortaokulu sporcularını, okul müdürü  ve öğretmenlerini kabul etti.
Kabuldeki konuşmasında, böylesi bir gururu ülkeye yaşatan sporculara ve öğretmenlerine teşekkür eden Tatar, Çanakkale Ortaokulu öğrencilerinin Türkiye Cumhuriyeti’nde, KKTC Devleti adına  elde ettiği büyük başarının herkese nasip olmadığını belirtti.
"KKTC’Yİ BÖYLESİNE GURUR VERİCİ BAŞARILARLA BELLİ BİR NOKTAYA GETİREBİLMEK HEPİMİZİN GÖREVİDİR”
Cumhurbaşkanı Tatar akademik çalışmaların yanında, sosyal faaliyetlerin de önemli olduğunu dile getirerek,  bunların, bir gencin hayata hazırlanmasında motive edici aktiviteler olduğunu vurguladı.
“KKTC’yi böylesine gurur verici başarılarla belli bir noktaya getirebilmek hepimizin görevidir. Öğretmenler ve aileler de çocukları en iyi şekilde yetiştirip motive etmektedir. KKTC adına bu şampiyonluk, büyük bir başarıdır” diyen Tatar, sporcuları ve öğretmenlerini tebrik etti. 
ÖZKALP
Kabulden dolayı Tatar’a teşekkür ederek söze başlayan Çanakkale Ortaokulu Müdürü Emin Özkalp, sporcuların kısıtlı imkânlarla yarışa katıldığını ve büyük bir başarı elde ettiğini, bu şampiyonluğun ülke adına gurur verici olduğunu belirtti.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya ve Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.
 
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