Kite-Surfcüler Arda Erkan anısına “Başka Ardalar Ölmesin” sloganıyla yarıştı

Dokuz yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan, gelenekselleştirilen Kite Surf etkinliğinin onuncusu ile 29-30 Haziran tarihlerinde Heaven Surf House Lefke - Yedidalga’da anıldı.Arda Erkan'ın ailesi etkinlikle ilgili açıklamalarında, “9 yıl önce uyuşturucu tacirlerine kurban verdikleri ve uyuşturucu ile mücadelede sembol olan Arda'yı yaşatmaya devam edeceklerini, komisyonla birlikte uyuşturucu ile mücadele konusunda ortak çalışmalar yapacaklarını ve bu etkinliğin toplumu bilinçlendirme ve uyuşturucu ile mücadelede farkındalık yaratmak amacını taşıdığını” belirtti.Aile, Heaven Surf House sahibi Uğur Sayılır'a da etkinliğe her yıl ev sahipliği yapmasından dolayı, ayrıca katılan tüm kite-sörfcülere Arda’nın her zaman yanında olmalarından dolayı teşekkür etti.Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür sertifikaları Arda Erkan’ın ailesi ve UMK Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu ve Komisyon Koordinatörü Reyfet Abdu tarafından takdim edildi.Arda Erkan anısına düzenlenen etkinlik, her yıl Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Arda Erkan'ın ailesi tarafından organize ediliyor.