Kickboks ve Muaythai Federasyonu bölge temsilcileri ve komiteleri toplandı

K.K.T.C.Kickboks ve Muaythai Federasyonu Bölge Temsilcileri, Milli Günler ve Okul Sporları Komitesive Özel Spor Salonları Denetleme Komitesi Federasyon Başkanı Niyazi Demirel başkanlığında toplandı.

01 Nisan 2023 Cumartesi günü Federasyon binasında K.K.T.C.Kickboks ve Muaythai Federasyonu Başkanı Niyazi Demirelbaşkanlığında yapılan toplantıda Federasyon Başkan Yardımcısı Ümit Nusret, Federasyon Bölge Temsilcileri, Milli Günler ve Okul Sporları Komitesi Başkanı Tufan Şimşek, Özel Spor Salonları Denetleme Komitesi Başkanı Kürşad Mamalı ve Komite üyeleri hazır bulundu.

Toplantıda, Federasyon Bölge Temsilcileri işbirliğinde Milli Günler ve Okul Sporları Komitesi tarafından K.K.T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan izin ile ilkokul, Ortaokul ve Liselerde Kickboks spor dalında tanıtım faaliyetleri yapılmasına ve Federasyon Bölge Temsilcileri işbirliğinde Özel Spor Salonları Denetleme Komitesi tarafından KKTC Spor Dairesi Müdürlüğü’nün bilgisi ile Kickboks, Muaythai ve MMA (Mixed MartialArts) spor dallarında faaliyette bulunan Özel Spor Salonlarının denetlenmesine, karar verildi.



