Kickboks liglerinde heyecan artıyor

2022 Kickboks Ligi (2.Ayak) Müsabakaları ve 1.Cengiz Topel Kickboks Şampiyonası, 17 Nisan 2022, Pazar günü, Gemikonağı Federasyon Spor Salonu’nda büyük bir coşku ile yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan doktor kontrolünden sonra müsabakalara geçildi.

Yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Kick Light disiplininde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve Şampiyonada ilk üç dereceye giren takımlara kupaları Federasyon yetkilileri tarafından verildi.

2022 KKTC Kickboks Şampiyonası 1’incilik Kupasını 36 puanla Şimşek Savunma Sanatları Derneği, 2’ncilik Kupasını 24 puanla Gazi Mağusa İhtisas Spor Derneği ve 3’üncülük Kupasını 17 puanla Cengizköy Spor Derneği elde etti.

2022 Kickboks Ligi 2.Ayak Müsabakaları sonunda Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların puan durumu şöyle:

2022 Kickboks Ligi Puan Durumu

MİNİKLER 1. Ayak 2.Ayak Genel

1. Erdem Akademi Spor Derneği 47 0 47

2. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 37 0 37

3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 22 0 22

4. Cengizköy Spor Derneği 10 0 10

5. Aziz Spor Derneği 7 0 7

6. Cyprus Bull & Lion Spor Derneği 0 0 0

7. Güzelyurt Bulut Savunma Sanatları Derneği 0 0 0

8. Girne Gençler Birliği Savunma Sanatları Derneği 0 0 0

YILDIZLAR

1.Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 37 7 44

2. Erdem Akademi Spor Derneği 31 0 31

3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 22 5 27

4. Aziz Spor Derneği 15 0 15

5.Güzelyurt Bulut Savunma Sanatları Derneği 7 0 7

6.Cengizköy Spor Derneği 5 0 5

7.Girne Gençler Birliği Savunma Sanatları Derneği 3 0 3

8.Cyprus Bull & Lion Spor Derneği 0 0 0

GENÇLER

1. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 29 26 55

2. Aziz Spor Derneği 38 10 48

3. Erdem Akademi Spor Derneği 44 0 44

4. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 23 3 26

5. Cyprus Bull & Lion Spor Derneği 7 0 7

6. Girne Gençler Birliği Savunma Sanatları Derneği 0 0 00

7. Cengizköy Spor Derneği 0 0 0

8. Güzelyurt Bulut Savunma Sanatları Derneği 0 0 0

BÜYÜKLER

1. Cengizköy Spor Derneği 29 17 46

2. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 7 14 21

3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 12 5 17

4. Aziz Spor Derneği 17 0 17

5. Erdem Akademi Spor Derneği 7 0 7

7. Güzelyurt Bulut Savunma Sanatları Derneği 0 7 7

6. Girne Gençler Birliği Savunma Sanatları Derneği 3 0 3

8. Cyprus Bull & Lion Spor Derneği 0 0 0