Keskinel’in şampiyonluk coşkusu

Sergen KARAŞAHİN

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonunun Dr. Kemal Demirciler anısına düzenlemiş olduğu; Vücut Geliştirme ve Fitnes Şampiyonası geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi.

Pandemi sürecinde spor salonlarının kapalı olmasının olumsuz yönde etkilediği, ancak disiplin ve özverileriyle şampiyonaya hazırlanan birbirinden değerli sporcuların podyuma çıktığı şampiyona, izleyiciler tarafından da büyük ilgi gördü.

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, Dr. Kemal Demirciler Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonasında Büyük Erkekler Fizik (1.73cm) kategorisinde şampiyon Çetin Keskinelolurken, 2. Deniz İnkayazı, 3. İse Memduh Paşa oldu.

Diyetisyen olan şampiyon Çetin Keskinel, şampiyonluk sonrasında sevincini antrenörü ve arkadaşlarıyla paylaştı.



