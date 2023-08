Kempocular renkli kuşak sınavında terledi

İskele Doktor Fazıl Küçük spor salonunda gerçekleştirilen 5. renkli kuşak sınavına 25 sporcu katılarak başarılı oldular

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen renkli kuşak sınavı yapıldı. İskele Doktor Fazıl Küçük spor salonunda gerçekleştirilen 5. renkli kuşak sınavına 25 sporcu katıldı. 5. renkli kuşak sınavında komite başkanı Ekim Özgüvenli, yardımcı Nazime Yayar, Milli takımlar Sorumlusu Cuma Öztürk, Kempo Savuma Sporları Federasyon başkan yardımcısı Uğur Ramazanoğlu gözetiminde yapıldı. Kuşak sınavına katılan sporcular disiplin 10 puan, sözlü 30 puan, uygulama 40 puan ve üzeri puan alan sporcular bir üst kuşağa terfi etti. Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından beşinci kez yapılan, lisanslı olup bekleme süreleri dolan sporcuların katıldığı kuşak sınavında başarılı olan isimler belli oldu.

KEMPO KUŞAK SINAVINDA KATILAN VE BAŞARILI OLAN SPORCULAR

KAHVERENGİ KYU 2 .

1. Lalin Ünlüsoy

YEŞİL KUŞAK

1. Hürkan Ünlü, 2. Havva Ünlü, 3. Rüzgar İlke Hürsöz, 4. Büşra Turan

MAVİ KUŞAK

1. Okay Güfta, 2. Arda Tiraki

MOR KUŞAK

1. Nehir Perçin, 2. Arda Dandil, 3. Mehmet Bulut

TURUNCU KUŞAK

1. Ali Hakan Olcay

SARI KUŞAK

1. Vedat Aydın, 2. Furkan Kasapoğlu, 3. Eralp Çobanoğlu, 4. Mustafa Seven, 5. Adem Seven, 6. TekhanKhakpraghi, 7. Burak Khakpraghi, 8. Berat Gülaslan, 9. Enes Elkondu, 10. Türker Öney, 11. Ayşe Öney, 12. Turan Bayraktar, 13. Emrah Şahin, 14. Utku Aslantürk başarılı oldu.