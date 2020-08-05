Kempo Savunma Sporları Federasyonu kuruldu

Kempo Savunma Sporları Federasyonu kurulurken, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu tarafından Mehmet İngenç federasyon başkanı olarak atandı

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu kararı ile tüzüğü hazırlanarak kurulmasına karar verilen ve ardından tüzüğü onaylanarak resmileşen KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonunda görev dağılımı yapıldı.

Kempo Savunma Sporları Federasyonun kurulması ile geçtiğimiz günlerde, Spor Dairesi GYK tarafından başkan olarak atanan Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu ve üye kulüplerin katılımı ile 04 Ağustos Salı günü ilk toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda federasyonun Yönetim, Denetleme, Basın, Tahkim, Disiplin ve Ceza Kurulları ile Sağlık Komitesi’nde görev dağılımları da yapıldı.

İngenç “ Yılsonuna kadar üyelik ve lisan ücretleri alınmayacak”

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet İngenç, yapılan yönetim kurulu toplantısında almış oldukları kararı doğrultusunda, Covid 19 nedeniyle zor günler yaşayan kulüp ve derneklerden üye ücretlerini, sporcu, hakem ve antrenörlerden ise lisan ücretlerinin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar alınmayacağını belirtti.

İngenç, Yönetim Kurulu olarak 11 Ağustos Salı gününden itibaren, Mağusa’dan başlayarak, sırasıyla, Lefkoşa, Güzelyurt ve İskele olmak üzere kulüplerin ziyaretlerine başlayacaklarını, federasyonun Eylül ayı içerisinde ise, Gençlik Kupası düzenlemeyi planladığını söyledi.

İngenç ayrıca, Federasyonun kurulmasında emeği geçen, katkı koyan ve başkan olarak beni bu göreve atayan, Spor Dairesi GYK başkanı ve yönetim kurulu ile Başbakan Ersin Tatar’a, çok teşekkür ettiklerini belirterek, “Daha yolun başındayız ve yapacak çok işimiz var. Amacımız Kempo Savunma Sporlarını daha ileriye taşımaktır.” dedi.



