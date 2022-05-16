Kempo Milli Takımından tarihi başarı

Tunus’da gerçekleştirilen 18.İKF (Kempo Federasyonu) Kempo Dünya Şampiyonasına katılan Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli takımı önemli başarılar elde etti. 9-15 Mayıs tarihleri arasında Tunus’un Hammamet şehrinde gerçekleştirilen 18.İKF Kempo dünya şampiyonasına katılan Kempo milli takım dünya şampiyonasında aldığı başarılı sonuçları ile dikkat çekiyor. 18.İKF Kempo dünya şampiyonasına 60 ülkeden 750 sporcu, 83 hakemin görev yaparken, İKF kurallarına göre 10 sporcu ile katılan ülke en az 1 hakem getirmek zorunda olduğu üyelik ücretlerin yatırıldığı organizasyon çok kalabalık bir şekilde gerçekleştirildi.

KEMPO MİLLİ TAKIMDAN ÖNEMLİ DERECELER

Kempo Savunma Sporları Federasyonu, Kempo milli takım sporcuları Mustafa Bürüncük, Muhammet Ege Öztürk, Büşra Turan kategorilerinde almış oldukları derecelerle çok önemli başarılara imza atarak ülkemizin gururu oldular.

DÜNYA 3’SÜ, HAKEM DİPLOMASI

Dünya Uluslararası Kempo Federasyonu tarafından Tunus’un Hammamet şehrinde düzenlenen 18.İKF Kempo dünya şampiyonasında milli sporcularımız antrenör ve takım kaptanı Mustafa Bürüncük, 21-38 yaş büyükler kemposubmission kategorisinde -65 kg sikletinde Dünya 3.sü oldu. Mustafa Bürüncük, aynı zamanda Ulusal Hakem diplomasını Dünya Hakem Komitesi Başkanı Edward Hartman tarafından aldı.

3 BRANŞ 3 DERECE

Kempo milli takım sporcusu Büşra Turan, 14-16 yaş kemposubmission kategorisinde -60 kg sikletinde Dünya 3.sü gelmeyi başardı. Aynı zamanda aynı yaş kategorisinde -70 kg semi-kempo Dünya 2.liğini elde eden Büşra Turan, Weapon kata kategorisinde de Dünya 3.sü olarak katıldığı 3 brançta 3 önemli derece elde etmeyi başardı.

DÜNYA İKİNCİLİĞİ

Kempo milli takım sporcusu Muhammet Ege Öztürk ise 14-16 yaş kemposubmission kategorisinde -70 kg sikletinde Dünya 2.si olayı başardı. Semi-kempo kategorisinde de Dünya 3.lüğünü elde eden Muhammet Ege Öztürk, Ege kata kategorisinde de Dünya 2.si oldu. Tunus’un Hammamet şehrinde düzenlenen 18.İKF Kempo dünya şampiyonasında dereceye girerek önemli başarılar elde eden milli sporcularımız Mehmet İngenç başkanlığındaki kafilemiz adaya döndü.



