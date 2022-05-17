Kempo Akdeniz Cup ülkemizde yapılıyor

Tunus’da gerçekleştirilen 18.İKF (Kempo Federasyonu) Kempo dünya şampiyonasına katılan Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli takımı önemli başarılar elde Ederken, yapılan toplantılarda da ülkemiz adına çok önemli karalar alındı. 9-15 Mayıs tarihleri arasında Tunus’un Hammamet şehrinde gerçekleştirilen 18.İKF Kempo dünya şampiyonasına katılan Kempo milli takım milli sporcumuz antrenör ve takım kaptanı Mustafa Bürüncük, 21-38 yaş büyükler kemposubmission kategorisinde -65 kg sikletinde Dünya 3.sü, Ulusal Hakem diploması alması, Büşra Turan, 14-16 yaş kemposubmission kategorisinde -60 kg sikletinde Dünya 3.sü, yaş kategorisinde -70 kg semi-kempo Dünya 2.liği, Weapon kata kategorisinde de Dünya 3.sü olması, Muhammet Ege Öztürk ise 14-16 yaş kemposubmission kategorisinde -70 kg sikletinde Dünya 2.si, Semi-kempo kategorisinde de Dünya 3.lüğü, Ege kata kategorisinde de Dünya 2.si olarak elde edilen başarılara, Akdeniz Cup’ında ülkemizde yapılacağı kararı alınması başta Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç ve ülkemiz adına sevinçle karşılandı.

KUZEY KIBRIS’TA ŞAMPİYONA

Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, Dünya Federasyon başkanı AmattoZaharia, USD başkanı Robert Zingg ile gerçekleştirilen toplantıda Eylül 2022 tarihinde Akdeniz Cup şampiyonasını Kuzey Kıbrıs’ta yapılması kararı alındı. Dünya Federasyonu’na hazırlanan sunum sonrasında yapılan direktörler toplantısında 5-11 Eylül 2022 tarihinde Akdeniz Cup şampiyonası Kuzey Kıbrıs’ta yapılması kararı alındı. Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, alınan karar memnuniyet verici olduğunu belirterek, ülkemiz adına son derece önemli karar olduğunu ve Akdeniz Cup şampiyonası hazırlıklarına hemen başlayacaklarını belirtti.

